Merano, spaccio di droga: denunciati un uomo e due fidanzati ventenni

TRENTO. I militari della Compagnia Carabinieri di Merano hanno denunciato tre per spaccio di droga.

Un’autopattuglia dell’aliquota radiomobile meranese ha fermato in centro città un ventisettenne del luogo, già noto agli operanti per essere coinvolto in questioni di droga. Il sospetto è stato perquisito e addosso i militari gli hanno trovato un coltello a lama fissa di 12,5 centimetri. I carabinieri hanno quindi deciso di procedere a perquisizione domiciliare e nell’abitazione dell’indagato hanno trovato 26,47 grammi di cocaina e 28 grammi di marijuana. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e la droga trasmessa al laboratorio dei CC di Laives per le consuete analisi. L’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Stessa sorte è toccata a due fidanzati ventenni, anch’essi già noti alle forze dell’ordine per diverse condotte illegali e inurbane in Merano e in Val Gardena. I due senza fissa dimora evidentemente campano di espedienti nella città del Passirio. Fermati e controllati presso la stazione ferroviaria, sono stati perquisiti e trovati in possesso complessivi 25 grammi circa di hashish già suddivisi in dodici dosi e un grammo di cocaina su due dosi. Avevano inoltre settanta euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e i due denunciati alla Procura della Repubblica.