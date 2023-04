«Mio figlio vede tutti i giorni chi lo ha preso a calci e pugni» 

MERANO. «Li vede tutti i giorni, anche se non frequentano la stessa scuola. Mio figlio è costretto, ogni giorno, a stare a pochi passi da chi lo ha preso a calci e pugni. Mi si dica se questa è vita». Lo sfogo della mamma è del tutto comprensibile. Anzi, stupiscono il tono assolutamente pacato, che utilizza la donna, e le parole molto razionali che proferisce. «Mio figlio dice di stare bene, ma le ferite vere non sono le contusioni che ha riportato nell’aggressione, sono ben altre», spiega la mamma del ragazzino, tredicenne, preso a botte da un gruppo di ragazzi, tutti minorenni, alla fermata del bus, nei pressi dello School village di via Wolf, prima di fare rientro a casa, a Postal, dopo le lezioni.



La vicenda, ovviamente, ha sollevato non poco scalpore e anche una buona dose di indignazione, soprattutto fra i genitori di giovani che ogni giorno frequentano le medesime zone, per studio o svago.



«Come genitori siamo davvero molto preoccupati per quello che sta succedendo - prosegue la mamma - basta leggere il giornale per capire che qualcosa non va. A chi di dovere mi verrebbe da chiedere una maggiore assunzione di responsabilità».



L’aggressione a suo figlio è terminata al pronto soccorso, con la faccia sanguinante, un occhio pesto e il dolore dei calci e pugni allo stomaco. «È successo il martedì ed è rimasto a casa tutta la settimana, per fare ritorno a scuola il lunedì - racconta la mamma -. I quattro che lo hanno aggredito sono stati identificati dai carabinieri e denunciati e adesso aspettiamo che il tribunale dei minori si esprima al riguardo. Nel frattempo, però, tutto prosegue come nulla fosse, i quattro vanno a scuola normalmente e mio figlio li vede. Uno di loro, addirittura, si è avvicinato nuovamente a lui, mentre era sul marciapiede, e dopo averlo toccato sulla spalla, per farlo girare, ha voluto stringergli la mano, senza dire neppure una parola. Non gli ha chiesto scusa, nessuno di loro lo ha fatto, neppure le loro famiglie, ma questo nuovo episodio ha finito per accrescere la mia preoccupazione di mamma».



Il tredicenne, prima di quel giorno, non conosceva i suoi aggressori. «Solo di vista, come succede fra chi si vede ogni giorno sul bus o nei dintorni di scuola - specifica la mamma - ma una settimana prima dell’aggressione c’era stato un preludio di quanto poi è successo. Mio figlio e i quattro erano su un autobus, pieno di ragazzini, dove, a quanto sembra, il caos la faceva da padrone tanto che l’autista, a un certo punto, ha deciso di far scendere tutti quelli che erano a bordo, compresi i quattro e mio figlio. A un certo punto, scesi dal mezzo, lo hanno puntato, forse perché è stato il primo che hanno trovato, e così è iniziato tutto».



Il Comune di Postal ha messo a disposizione delle proprie famiglie un pullmino per il trasporto giornaliero degli studenti così da evitare l’utilizzo dei normali autobus.