Oncologia e prevenzione, la forza di due sorelle va oltre l’ostacolo 

MERANO. Hanno affrontato insieme la diagnosi che le accomuna: positività al gene BRCA1, determinata con un test per l’esistenza di una predisposizione genetica allo sviluppo dei tumori al seno e all’ovaio. Assieme si sono sottoposte agli interventi previsti in seguito alla diagnosi. Assieme, hanno deciso di consentire allo Iov, l’Istituto oncologico veneto, di rendere pubblica la loro vicenda, per promuovere la prevenzione della salute.



Loro sono Emanuela Albieri, quarantaduenne assessora del Comune di Merano, e la sorella Eleonora, 39 anni, avvocato a Roma. Distanti oltre 600 chilometri dalla geografia, nemmeno un centimetro nel legame fra sorelle. «Ora possiamo dire di aver vinto anche questa! Insieme!», ha postato ieri Emanuela. Che spiega: «Abbiamo deciso di sottoportici al test preventivo per un fattore di familiarità».



Conoscere la storia medica della propria famiglia può essere di aiuto per permettere di identificare precocemente eventuali predisposizioni o rischi e mettere quindi in atto le misure necessarie a ridurre almeno i fattori di rischio modificabili per quella malattia o sottoporsi a procedure di prevenzione sia attive, sia di screening specifici disegnati sul rischio del singolo individuo.



Essere in due.



Allo Iov, le sorelle sono arrivate a due giorni di distanza, rispettivamente il 27 e il 28 febbraio per la stessa diagnosi, scoperta dopo essersi sottoposte a test genetico, e sono state prese in cura dalla dottoressa Tania Saibene dell’Unità operativa di Chirurgia Senologica 1. «Essere in due significa poter contare su una doppia forza», ha commentato lo Iov con un post sui social, ovviamente su permesso delle sorelle. «Essere in due è stato molto importante in particolare nella fase della diagnosi» ribadiscono Emanuela ed Eleonora. «Non è stato facile per noi accettare tutto questo: stavamo bene, non abbiamo mai avuto problemi di salute. Avendo così poca differenza di età, siamo cresciute insieme e unite abbiamo affrontato tutto, ora anche questo, fianco a fianco. Allo Iov abbiamo incontrato persone fantastiche che ci hanno aiutato ad affrontare la diagnosi».



Il percorso.



La scelta di diffondere il percorso compiuto, concludono, ha una ragione fondamentale: «Ci siamo chieste a lungo se renderlo pubblico. Alla fine ha prevalso la volontà di promuovere la salute attraverso la prevenzione: se questa storia potrà essere d’aiuto anche a una sola persona, avrà un valore prezioso». Chiosa Emanuela: «Ho già ricevuto alcune chiamate da parte di chi, in situazioni affini alla nostra, vuole informarsi e capire come muoversi».