Ospedale di Merano, tre nuovi primari per Dermatologia, Chirurgia e Pronto Soccorso

MERANO. Negli ultimi mesi sono stati nominati tre Primari per gli ambiti specialistici di Dermatologia, Chirurgia e Pronto Soccorso dell'Ospedale di Merano. Rosita Saraceno, Alexander Perathoner e Norbert Pfeifer sono stati presentati oggi (14 giugno) in occasione di una conferenza stampa.

Rosita Saraceno è originaria della provincia di Frosinone. Vive e lavora a Merano dal 2017 e, dal pensionamento del precedente Primario Pierfrancesco Zampieri, gestiva il reparto in qualità di Primaria facente funzione. Rosita Saraceno ha studiato all'Università Tor Vergata di Roma, dove si è laureata nel 2003. Ha trascorso due anni a Manchester (Regno Unito) per condurre ricerche sul ruolo delle infezioni nelle malattie della pelle, i cui risultati sono considerati all'avanguardia per questo settore. Nel 2007, un'ulteriore ricerca clinica l'ha portata fino a Boston (USA). A questa è seguita la formazione specialistica in dermatologia e malattie sessualmente trasmissibili e un master in Dermoscopia conseguito nel 2012. Nel 2013 e nel 2014 si è qualificata come Professore Ordinario di prima e seconda fascia presso l'Università Tor Vergata di Roma.

L'esempio di Alexander Perathoner dimostra che l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige è attrattiva anche per gli specialisti che lavorano all'estero: dopo una carriera esemplare all'Ospedale Universitario di Innsbruck, alla fine dello scorso anno il medico di origini bolzanine ha assunto la direzione del reparto di Chirurgia dell'Ospedale di Merano. Perathoner ha studiato a Innsbruck e poi, nel 2004, si è formato come specialista in Chirurgia e Chirurgia Viscerale presso la rinomata Clinica Universitaria di Chirurgia Viscerale, dei Trapianti e Toracica di Innsbruck, dove ha lavorato come dirigente medico dal 2015 e come Vicedirettore della Clinica dal 2022. Perathoner ha eseguito oltre 4.000 interventi chirurgici, la maggior parte dei quali con tecniche chirurgiche mininvasive nonché numerosi interventi interdisciplinari insieme ad altre aree specialistiche come Ginecologia, Urologia e Ortopedia.

Il terzo Primario del gruppo è Norbert Pfeifer, Responsabile del Pronto Soccorso di Merano dal 2003. Nato a Lagundo, ha concluso gli studi in Medicina a Innsbruck nel 1991. Ha conseguito la formazione specialistica in Anestesia e Terapia Intensiva generale a Merano, Innsbruck, Salisburgo e Vienna, concludendo il percorso formativo nel 1997. I suoi ulteriori incarichi professionali lo hanno portato prima a Salisburgo, poi a Merano e Bolzano, compresi due anni come Medico Responsabile della base di Elisoccorso dell'Ospedale di Bolzano. Ulteriori specializzazioni hanno portato Pfeifer a Magonza (D), dove si è formato come Medico Coordinatore per le Maxiemergenze e Catastrofi, e ad Hall (A) dove è diventato “Academic Crisis, Emergency Manager and Contingency Planner”. All'Università di Bruxelles (B) ha conseguito un master in “Disaster Medicine”. Le ampie conoscenze in questo settore sono state anche il motivo per cui Pfeifer è stato incaricato quale Medico Responsabile dell'ospedale da campo dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo. Negli anni successivi sono seguiti ulteriori corsi di formazione, anche nel settore del management.

L’Assessore provinciale Hubert Messner, che una quindicina di giorni fa aveva avuto il piacere di presentare quattro Primarie del Comprensorio sanitario di Bolzano, ora può ufficialmente presentare anche tre dirigenti altamente qualificati del Comprensorio di Merano: “Tutti loro lavorano da tempo nel proprio rispettivo ambito, alcuni - come il Primario Norbert Pfeifer - da più tempo, altri - come il Primario Alexander Perathoner - da un po' meno tempo. Ciò che accomuna tutti loro è il fatto di essere preparati per assumersi questa responsabilità e per guidare un team. A loro auguro di avere grande successo!"

Anche il Direttore generale Christian Kofler è soddisfatto del fatto che la gestione di tre importanti aree specialistiche dell'Ospedale di Merano sia stata ufficialmente conferita: “Due dei tre Primari appena nominati provengono da fuori regione e hanno deciso di entrare a far parte dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, pur avendo lavorato presso strutture universitarie. Anche Norbert Pfeifer ha buoni contatti sia in provincia che all'estero, per cui è con particolare piacere che presento questi tre dirigenti che oggi lavorano all'Ospedale di Merano".

Il Direttore sanitario Josef Widmann, lui stesso Primario per tanti anni, sa quanto sia importante avere un responsabile competente e umano nell'area clinica: “Tutti questi settori, dei quali oggi presentiamo i tre Primari, lavorano a stretto contatto con le altre aree specialistiche. È quindi fondamentale che i nuovi dirigenti abbiano un approccio aperto e trasversale, perché solo così nell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige potrà esistere una medicina veramente all'avanguardia".

La versatilità delle malattie della pelle ha affascinato fin dall'inizio la nuova Primaria Rosita Saraceno: “Per me è importante trasmettere la mia passione per la Dermatologia a tutto il team. Chiunque lavori in questo settore specialistico deve mantenere una certa curiosità e sicuramente essere pronto a pensare in modo interdisciplinare. Bisogna anche essere molto sensibili alle questioni psicologiche, perché lo stress e le preoccupazioni a volte possono letteralmente entrarti nella pelle o portare le persone a cambiare pelle”.

Anche la formazione degli studenti di Medicina e la trasmissione delle proprie conoscenze ai giovani medici è una delle principali preoccupazioni di Alexander Perathoner, Primario di Chirurgia. Lui stesso ha completato la formazione in Management nel 2018 e nel 2020 quella Quality-Management e Risk-Management. L'abilitazione alla libera docenza nel 2014 e la nomina a Professore associato nel 2016 sono la prova del grande impegno di Perathoner nell'insegnamento e nella ricerca, vantando anche circa 180 pubblicazioni scientifiche.

Norbert Pfeifer si occupa in particolare di garantire l’assistenza più adeguata nei casi di emergenza: “Questi casi devono essere trattati rapidamente e secondo le più recenti conoscenze mediche. Una diagnosi rapida e una strategia di trattamento mirata sono fondamentali in queste situazioni. Il nostro team di Pronto Soccorso riceve una formazione continua in materia di emergenze e per questo non dobbiamo sottrarci al confronto con i centri più grandi sia in Italia che all’estero".

(foto Azienda sanitaria dell’Alto Adige)