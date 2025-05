Parte la trattativa tra Zeller e le civiche, ma Dal Medico si chiama fuori

MERANO. Doveva essere un primo incontro in chiave di disgelo fra le parti, ma la partenza è col freno tirato. L'abbrivio alla formazione della nuova giunta è una corsa a ostacoli, dopo un finale di campagna elettorale incandescente e la vicenda della fascia tricolore diventata caso mediatico nazionale.

Ieri sera il primo incontro fra la Svp (con l'alleato della prima ora Merano Coraggiosa) e le Civiche si è risolto in mezz'ora o giù di lì con un'assenza pesante e significativa: quella dell'ex sindaco Dario Dal Medico. E con la richiesta da parte della Stella alpina di trattare con le singole liste, nel tentativo di "spacchettare" la coalizione composta da Alleanza, La Civica e lista Dal Medico.

Alle Civiche, la sindaca ha ribadito che non intende replicare la composizione del precedente governo cittadino. «Ha sottolineato - così la nota di Svp/Merano Coraggiosa - la coerenza della propria posizione, orientata al cambiamento fin dall'inizio, e ha chiesto alle civiche di valutare la possibilità di discutere separatamente, chiarendo che non c'è l'intenzione di includere l'intero gruppo in blocco. Le civiche si sono riservate del tempo per una riflessione interna e hanno assicurato di dare riscontro». Scadenza prevista, questo mercoledì.

Zeller ha inoltre dichiarato di avere «i numeri per un governo cittadino», già sostanzialmente «previsti altrove (in un alleanza con i Verdi, ndr)», ma ha ribadito «la volontà politica di un riequilibrio tra i gruppi».

Le ragioni di Dal Medico

Poco prima dell'incontro, era arrivata la presa di posizione di Dario Dal Medico: «Per le trattative sulla giunta, si recheranno dalla neo sindaca i rappresentanti delle liste civiche meranesi, che faranno le valutazioni del caso. Per quanto mi riguarda, non ci sarò. Non partecipo a trattative con chi danneggia la città di Merano mina il principio di convivenza, disprezza il Tricolore e offende gli italiani e la mia persona. Questione di dignità e di coerenza».

Al tavolo

Le Civiche si sono comunque presentate assieme. Per la lista Dal Medico c'era Domenico Rovito, secondo consigliere eletto (l'altro è appunto l'ex sindaco); per Alleanza, Nerio Zaccaria ed Enrico Lofoco; per La Civica, Beatrice Calligione e Giorgio Balzarini; per la Svp, oltre a Zeller (affiancata da Antonella Costanzo di Merano Coraggiosa), Barbara Hölzl, Daniel Guarise, Christoph Mitterhofer e Reinhard Bauer. Che sarebbe stato un incontro interlocutorio era chiaro, dopo le turbolenze. Il viaggio per la creazione della nuova giunta non sarà una passeggiata di salute. Katharina Zeller ha più volte asserito di puntare a un governo sostenuto da una maggioranza con una componente adeguata del gruppo linguistico italiano. Ma le Civiche tutte assieme, pare proprio di no. Non ha nascosto, nelle dichiarazioni, una certa preferenza per Alleanza, che seppur più lontana da un punto di vista valoriale - rispetto alla lista Dal Medico e alla Civica - ritiene più funzionale in una squadra di governo. La Svp ha comunque un "piano B", come rimarcato nella nota, nel quale (oltre a Merano Coraggiosa e ai Pd) imbarcherebbe i Verdi, per una maggioranza a quel punto meno equilibrata sul piano di rappresentanza linguistica e più volto al centrosinistra. Anche se c'è da ricordare che, nelle file della Volkspartei, in alcuni membri scorre sangue non propriamente progressista.