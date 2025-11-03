Salvato nel Passirio a Merano: soccorritori in azione vicino al ponte della Gilf

MERANO. Attimi di tensione oggi, 3 novembre, poco dopo mezzogiorno lungo il Passirio, dove un uomo è finito in acqua in prossimità del ponte della Gilf.



L’allarme ha attivato un’immediata operazione di soccorso. Le squadre hanno presidiato tutti i ponti della zona per localizzare rapidamente l’individuo nel caso fosse stato trascinato dalla corrente. L’uomo è stato individuato, messo in sicurezza e tratto in salvo in tempi brevi, restando cosciente per l’intera durata delle operazioni.



Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Maia Alta, Maia Bassa, Marlengo, Montefranco e Quarazze, il soccorso acquatico di Merano e i vigili del fuoco permanenti di Bolzano.



Una volta raggiunta la riva, la persona è stata affidata ai paramedici e trasportata all’ospedale locale per accertamenti. L’intervento si è concluso in circa quaranta minuti grazie alla tempestività e al coordinamento delle squadre impegnate. (foto vigili del fuoco)