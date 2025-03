Scontro sulla falda di Sinigo, Galateo attacca Dal Medico: «Non ha fatto nulla»

BOLZANO. Polemica a distanza tra il sindaco di Merano Dario Dal Medico e il vicepresidente della Provincia Marco Galateo (FdI). Oggetto: la falda di Sinigo.

Durante la conferenza stampa di fine mandato il sindaco si è detto deluso da Galateo: «Dopo il suo intervento a Sinigo mi sarei aspettato qualcosa di più». Secca la replica in una nota dell’assessore provinciale: "Dal Medico non dica bugie. Ho partecipato personalmente all'incontro di Sinigo concernente l'annoso problema della falda, invitato dal comitato di quartiere e accettando di essere coinvolto attivamente sul tema. Tuttavia, dal Comune di Merano non ho mai ricevuto risposta alle domande che avevo posto. In quell'occasione, Dal Medico ha affermato di avere la situazione sotto controllo e che gli interventi necessari erano già stati portati ad un tavolo di lavoro, peraltro esistente da anni con il presidente Kompatscher, che avrebbe - sostiene Dal Medico - promesso i fondi necessari".

"La verità è che nei quattro anni del suo mandato il sindaco Dal Medico non ha fatto nulla per risolvere il problema della falda di Sinigo: tante parole ma nessun intervento concreto - continua Galateo – dalla sera dell'incontro attendo ancora una chiamata dal sindaco di Merano. Da parte mia, non posso che confermare la disponibilità ad occuparmi della questione per trovare una soluzione percorribile e concreta in tempi ragionevoli".