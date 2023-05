Serpente in casa, a Tesimo intervengono i vigili del fuoco

TESIMO. Un serpente in un’abitazione. Ai vigili del fuoco, sempre accanto ai cittadini, capita di essere chiamati ad intervenire anche per questo. E’ accaduto ai volontari di Tesimo, a sud di Merano.

“Abbiamo catturato il serpente e lo abbiamo rimesso in un posto tranquillo”, comunicano i vigili sulla pagina Facebook del corpo, rassicurando anche gli animalisti.

Il serpente era un “carbonazzo”, un serpente nero che – come è noto – non è velenoso ma che può impaurire chi non lo conosce, soprattutto se lo trova in casa.