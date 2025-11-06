Sette nuovi agenti della Polizia di Stato rafforzano il Commissariato di Merano

MERANO. Rafforzata la presenza della Polizia di Stato in città con l’arrivo di sette nuovi agenti assegnati al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano. A presentarli ufficialmente è stato il questore di Bolzano Giuseppe Ferrari, nel corso di un incontro con la sindaca Katharina Zeller, in visita al Commissariato nella mattinata di mercoledì 6 novembre.



I nuovi operatori, inviati dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani, consentiranno di potenziare l’organico e di intensificare le attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza urbana e alla vivibilità dei quartieri.



«Questo provvedimento – ha spiegato il questore Ferrari – rappresenta un segnale concreto dell’impegno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nel garantire una maggiore presenza e prossimità della Polizia di Stato ai cittadini. L’aumento del personale avrà effetti positivi in termini di ordine pubblico e sicurezza collettiva».



La sindaca Katharina Zeller ha espresso apprezzamento per il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, sottolineando la solidità della collaborazione istituzionale: «Come nuova amministrazione comunale abbiamo intensificato il dialogo con il questore e con le forze di Polizia. Il dottor Ferrari si è dimostrato un partner affidabile, capace di utilizzare con determinazione tutti gli strumenti di legge per contrastare la criminalità».



Zeller ha ricordato in particolare gli interventi più recenti, come lo sgombero dell’appartamento occupato in via Schaffer e le espulsioni di soggetti recidivi, definendoli «segnali chiari e risoluti» di un lavoro congiunto che «contribuisce a rendere Merano una città più sicura e vivibile».