Strada del Giovo, partono i lavori di rettifica: senso unico alternato per un anno

MOSO IN PASSIRIA. Da lunedì 10 novembre prenderanno il via in Val Passiria i lavori di rettifica della strada statale 44 del Passo Giovo, nel tratto compreso tra il km 7,765 e il km 8,300, in località Foresta di Rifiano. L’intervento, coordinato dalla Ripartizione Infrastrutture della Provincia autonoma di Bolzano, ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la viabilità lungo un segmento di strada di montagna considerato particolarmente impegnativo.



«Con questo intervento mettiamo in sicurezza un tratto di strada di montagna particolarmente delicato, garantendo la raggiungibilità dei paesi della Val Passiria anche in condizioni difficili – ha dichiarato l’assessore provinciale alle Infrastrutture Daniel Alfreider –. È un investimento importante per la sicurezza e per la qualità della vita delle persone che vivono in queste comunità».



Secondo quanto riferito dall’Ufficio tecnico strade ovest, a causa dei pendii ripidi e instabili la rettifica del tracciato avverrà prevalentemente sul lato di valle, con la costruzione di nuovi muri di sostegno sia a monte sia a valle e, nei punti più stretti, di semiviadotti ancorati alla roccia tramite ancoraggi autoperforanti. La nuova carreggiata avrà una larghezza di 7,50 metri e sarà realizzata con materiali durevoli e sostenibili.



I lavori, affidati tramite gara all’impresa Roland Gufler di Moso in Passiria per un importo di circa 2,8 milioni di euro, seguono gli interventi eseguiti nei mesi scorsi dall’Ufficio Geologia e prove materiali per la messa in sicurezza contro la caduta massi.



Durante il cantiere, che durerà poco più di un anno, la strada rimarrà sempre percorribile, con senso unico alternato regolato da semafori o da personale addetto. Possibili rallentamenti richiederanno prudenza e attenzione da parte degli automobilisti, invitati a rispettare la segnaletica presente in loco.