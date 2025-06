Svaligia due case e se ne va a bordo della e-bike rubata

BOLZANO. I carabinieri di Postal hanno denunciato in stato di libertà un 31enne responsabile del reato di furto in abitazione. I fatti risalgono ad alcuni giorni fa quando due famiglie residenti a Postal, nel rientrare a casa per la cena, constatavano che ignoti avevano approfittato della loro assenza per penetrare all’interno delle rispettive abitazioni, trafugando nella prima valori per circa 1000 euro, mentre nella seconda casa si impossessavano di una e-bike custodita in garage.

La stessa sera entrambe le famiglie richiedevano l’intervento di una pattuglia dell’Arma che nella circostanza eseguiva un minuzioso sopralluogo, mentre nei giorni successivi proseguiva le indagini di rito, in particolare venivano interpellate le persone residenti nella zona e analizzati i filmati registrati dalle telecamere.

La perseveranza dei militari veniva premiata, infatti uno dei video acquisiti durante l’indagine aveva immortalato il responsabile mentre si allontanava a bordo della bicicletta. E’ stato sufficiente eseguire alcuni riscontri per giungere all’identificazione del responsabile e stabilire che si trattava della stessa persona che si era introdotta nella seconda abitazione ove risultavano mancanti alcuni valori.

Il cittadino, di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di furto in abitazione.