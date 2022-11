Una start-up meranese in lizza al Premio cambiamenti di Cna 

MERANO. C’é anche una start up meranese in lizza per la semifinale Nordest del «Premio Cambiamenti» promosso da Cna e riservato alle aziende innovative. «Grazie a un algoritmo siamo in grado di avere nel nostro database ogni polizza vendibile sul mercato», spiegano i titolari della pmi del Burgraviato.



Quattro le startup del Trentino Alto Adige in lizza sabato a Padova.



Sono quattro le startup del Trentino Alto Adige che sono approdate alla semifinale Nordest del Premio Cambiamenti di Cna. L’appuntamento è per il 12 novembre a Padova quando, insieme ad altre imprese del Triveneto, le aziende altoatesine e trentine candidate si contenderanno il biglietto per la finale a Roma. Sul palco del Garden 13 saliranno 21 imprese che avranno a disposizione tre minuti per presentarsi e convincere la giuria, nella quale siederà anche il presidente regionale di Cna Trentino Alto Adige Claudio Corrarati. Tra queste appunto quattro startup regionali: la bolzanina Alpmine che si occupa della produzione e vendita di dispositivi elettrici sostenibili per le famiglie e le aziende, per coprire il proprio fabbisogno di riscaldamento a lungo termine con l'elettricità a costo zero, Atotus di Silvia Atzori della provincia di Trento, ovvero un circuito di economia circolare che connette gli attori della filiera tessile e mette al centro il consumatore, creando circoli virtuosi, Jewelìe Beachwear di Greta Ballerini di Bolzano che progetta e realizza costumi gioiello cuciti artigianalmente con tessuti sostenibili e la meranese Mate che mette a disposizione degli utenti un percorso in grado di far comprendere loro a fondo i propri bisogni, per riuscire ad orientarsi nel mercato assicurativo, sfruttandone tutte le potenzialità.



Numeri importanti a livello nazionale: un migliaio di aziende in lizza.



La semifinale Nordest è stata organizzata da Cna Trentino Alto Adige, Cna Veneto e Cna Friuli Venezia Giulia ed è il primo in ordine cronologico dei dieci eventi regionali e interregionali di qualificazione alla finale del grande concorso proposto da anni da Cna e che conta a livello nazionale in questa edizione oltre 1000 aziende candidate. Obiettivo del Premio Cambiamenti è quello di sostenere le migliori imprese e startup nate negli ultimi quattro anni, che abbiano saputo e riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.



Ventimila euro al vincitore.



In palio per il primo classificato nazionale 20mila euro, 2mila euro in servizi Cna e una Citroen Ami, veicolo 100% elettrico per la piccola mobilità sostenibile. «Il cambiamento è quello che ci fa compiere decisivi passi in avanti e Cna, anche con questa preziosa iniziativa – commenta il presidente regionale Claudio Corrarati - ha come obiettivo da sempre quello di valorizzare la propensione all’innovazione, di comprendere i mutamenti economici e le nuove tendenze cercando di far emergere, raccontare e sostenere il coraggio dei nuovi imprenditori italiani».



L’algoritmo di Marco Gallo ed Enrico Zorzi.



«Lo scopo principale di Mate è aiutare l'utente a identificare con chiarezza e semplicità la sua situazione di protezione economica. Indagando tutto il mercato assicurativo italiano siamo in grado di avere nel nostro database ogni polizza vendibile sul mercato, analizzarne in maniera automatica le caratteristiche principali come le coperture, i massimali e le franchigie per poi riuscire a fare un match matematico basato sui dati oggettivi forniti dall'utente».



Nel dettaglio l'azienda sta sviluppando tre macro componenti informatiche: «Il Web Crawler (un sotfware), ovvero un algoritmo in grado di entrare in tutti i siti internet delle compagnie assicurative italiane per scaricare ogni documento informativo relativo alle polizze della compagnia stessa. Questo algoritmo viene lanciato ogni tre mesi in modo da garantire un database». Il secondo passaggio avviene grazie al “Natural Language Processing”.



«Con questo algoritmo riusciamo automaticamente ad analizzare i documenti salvati dal web crawler. In concreto possiamo confrontare, per ogni tipologia, le specifiche tecniche del prodotto assicurativo». Il terzo passaggio è l’incrocio con i dati dell'utente. «Tutte le caratteristiche rilevate dall'algoritmo Nlp vengono confrontate con le risposte che l'utente fornisce a un questionario online. L’obiettivo é avvantaggiare un cliente medio che non possedendo conoscenze tecniche specifiche del settore può confrontare la vasta offerta proposta dal mercato».