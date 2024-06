Violenze e minacce alla ex compagna: denunciato e allontanato

MERANO. Gravi e persistenti atti persecutori nei confronti della convivente, ora ex. L'accusa era stata formulata nei confronti di un 45enne cittadino tunisino residente a Merano, regolarmente presente sul territorio nazionale, al termine dell'indagine condotta dagli investigatori del Commissariato di Merano e coordinata dalla Procura della Repubblica di Bolzano, indagine avviata a seguito della denuncia presentata dalla donna.

Sabato scorso, gli agenti del Commissariato hanno applicato l'Ordinanza di esecuzione della misura cautelare coercitiva del Divieto di avvicinamento e contatto emessa a carico dell'uomo."Nello specifico - spiega il personale della Questura di Bolzano - la misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha disposto il divieto all'indagato di avvicinarsi alla ex convivente e ai luoghi da lei frequentati, con la prescrizione di mantenere una distanza di 500 metri, evitando di comunicare con lei in alcun modo e attraverso qualsiasi mezzo". Alla donna aveva garantito il proprio sostegno anche il Centro Antiviolenza di Merano, al quale lei si era rivolta e con cui il Commissariato tiene "costanti e sinergici rapporti".

Le indagini successive alla denuncia avevano fatto emergere che il 45enne si sarebbe reso responsabile, scrive ancora la Questura, "di gravi e persistenti atti persecutori nei confronti della donna, con offese, minacce atteggiamenti prevaricatori di controllo esasperato sulla vita familiare, anche attraverso episodi di violenza psicologica mediante offese, minacce e comportamenti intimidatori. Inoltre, i fatti così come sono stati illustrati nella denuncia e confermati dagli accertamenti di Polizia giudiziaria - prosegue il comunicato della Questura - hanno fatto emergere una situazione di vessazione nei confronti della donna, la quale si è vista limitare il mantenimento economico al minimo indispensabile, nonché la possibilità di emanciparsi, non essendole stato permesso di imparare la lingua italiana, di lavorare e di tenere i contatti telefonici con la famiglia di origine".

"Tenuto conto di quanto riferito in sede di denuncia - si conclude il comunicato della Questura di Bolzano - in seguito riscontrato dagli accertamenti di Polizia giudiziaria, il questore Paolo Sartori ha disposto l'avvio dell'iter per la revoca del Permesso di soggiorno in possesso del 45enne tunisino, in modo poi da poter procedere alla sua espulsione dal territorio nazionale".