Viticoltore meranese evade 150 mila euro di Iva: la Finanza gli sequestra conti correnti e una casa

BOLZANO. La Guardia di Finanza di Merano, al termine di una verifica fiscale, ha sottoposto a sequestro conti correnti bancari e un immobile - per un valore complessivo di oltre 150.000 euro - nei confronti di un imprenditore agricolo residente nel meranese e operante nel settore vitivinicolo.

Dall'attività ispettiva condotta dai Finanzieri, è emerso che l'agricoltore, per evadere le imposte, ha inserito in contabilità costi relativi ad acquisti mai sostenuti per circa 220.000 euro ed ha omesso di registrare fatture di vendita per complessivi 200.000 euro.

Tale escamotage - spiega la Gdf - gli ha permesso di abbattere la base imponibile sulla quale viene calcolata l'Iva, con un risparmio illecito d'imposta pari al valore sequestrato. Per la rilevanza dell'evasione scoperta, il soggetto è stato denunciato alla Procura di Bolzano per il reato di dichiarazione infedele, punito con la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi.