Zeller, condoglianze e sostegno per le vittime del rogo: “È una tragedia che ci lascia attoniti”

BOLZANO. "È una tragedia che ci lascia attoniti. A nome dell'amministrazione comunala desidero esprimere le più sincere condoglianze ai famigliari della vittima", ha dichiarato la sindaca Katharina Zeller in riferimento alla morte di una donna di 85 anni dopo il rogo in un condominio. La prima cittadina ha ribadito l'impegno del governo cittadino a sostenere le persone (tredici in tutto, compresi cinque bambini) che risultano ancora sfollate e che hanno trovato riparo temporaneo in due alberghi messi a disposizione dall'assessora Barbara Hölzl.



Per loro il Comune - per tramite dell'assessore ai servizi sociali Stefan Frötscher - sta cercando una sistemazione alternativa. Il quarto piano dell'edificio di via delle Corse interessato dal rogo rimane infatti ancora sotto sequestro e quindi inagibile. I vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano e i carabinieri sono al lavoro per accertare l'origine delle fiamme.



"Auspichiamo la massima celerità nelle indagini, in modo tale che le famiglie sfollate possano ritornare al più presto nelle loro abitazioni", ha aggiunto la sindaca.