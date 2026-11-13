BOLZANO. Michl Ebner (a destra nella foto) sarà il nuovo direttor del quotidiano “Dolomiten”. Il 16 novembre scadrà il mandato a tempo determinato concordato con Elmar Pichler Rolle in qualità di direttore del quotidiano.



La direzione aziendale in una nota esprimea Elmar Pichler Rolle “il proprio sentito ringraziamento e riconoscimento per la sua pluriennale attività, improntata all'impegno e al successo, all'interno del gruppo aziendale Athesia”.



“Sin dal suo ingresso in azienda nel 1979, Elmar Pichler Rolle ha contribuito in modo determinante, ricoprendo diverse cariche di responsabilità, al lavoro giornalistico e allo sviluppo dei media di Athesia. Elmar Pichler Rolle continuerà a far parte dell'azienda Athesia nel settore dei media e dell'editoria, ricoprendo altri incarichi e mettendo a disposizione la sua esperienza pluriennale”.



Per il ruolo di nuovo direttore del quotidiano Dolomiten, gli organi direttivi dell'azienda hanno incaricato il presidente, Michl Ebner. “All'inizio della sua attività presso Athesia, Michl Ebner ha lavorato per circa 10 anni come giornalista nella redazione del Dolomiten. Nel corso della sua lunga carriera, ha poi ricoperto per molti decenni il ruolo di direttore e amministratore delegato, assumendosi la responsabilità commerciale ed editoriale complessiva di tutti i prodotti mediatici di Athesia”.



“Michl Ebner assumerà il suo ruolo dirigenziale operativo, guidando la redazione in stretta collaborazione con il ceo Georg Ebner (a sinistra nella foto) per affrontare insieme le grandi sfide del settore dei media”, conclude la nota.