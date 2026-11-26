BOLZANO. Alperia conquista la certificazione internazionale Great Place to Work, con un giudizio positivo da parte della maggioranza dei dipendenti. Nell’indagine 2026, il 72% del personale ha indicato la società energetica altoatesina come un eccellente ambiente di lavoro. La partecipazione al questionario ha raggiunto l’87%.

Il Trust Index, l’indice che misura la fiducia dei lavoratori sulla base di credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione, si è attestato al 67%. Il dato segna otto punti in più rispetto al 2023 e 26 rispetto al 2016, anno di fondazione dell’azienda.

Tra gli elementi maggiormente apprezzati dai collaboratori figurano la collaborazione tra colleghi, il dialogo con i responsabili e l’autonomia nello svolgimento delle attività. Positivo anche il giudizio sulle iniziative per conciliare vita privata e lavoro, tra cui orari flessibili, lavoro agile e benefit.