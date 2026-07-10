(ANSA) - L'AVANA, 10 LUG - Il rapper e dissidente cubano Maykel Castillo Pérez, noto come Maykel Osorbo, è stato prelevato dal carcere di Kilo 8, nella provincia di Pinar del Río, e da allora risulta irreperibile. La denuncia della scomparsa è stata diffusa dall'attivista Anamely Ramos, secondo cui i familiari non sono stati informati del suo eventuale trasferimento. Esponente del Movimento San Isidro e tra gli interpreti di 'Patria y Vida', brano simbolo delle proteste dell'11 luglio 2021 premiato come Canzone dell'anno ai Latin Grammy, Osorbo è detenuto dal maggio 2021 e nel 2022 ed è stato condannato a nove anni di carcere per oltraggio, disordini pubblici e diffamazione delle istituzioni. Ong e la Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) hanno più volte definito arbitraria la sua detenzione, chiedendone l'immediata liberazione. Il caso segue quello dell'artista e leader del Movimento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara, anch'egli prelevato nei giorni scorsi dal carcere di Guanajay poche ore prima della fine della pena e di cui resta sconosciuto il luogo di detenzione. Sul suo caso il Comitato delle Nazioni Unite contro le sparizioni forzate ha attivato una procedura d'urgenza, chiedendo alle autorità cubane di fornire informazioni sulla sua ubicazione e di garantirne i diritti fondamentali. (ANSA).