(ANSA) - ROMA, 10 NOV - La norma della Manovra che modifica "la scansione temporale delle compensazioni dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o sconto per interventi Superbonus" è "in contrasto con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che considera illegittimo incidere sul calcolo economico delle imprese "ora per allora". Lo afferma il dg dell'Abi MArco Elio Rottigni in audizione al Parlamento. Rottigni ricorda come "la quota utilizzabile nel 2027 verrebbe ripartita in dieci rate annuali. La misura interverrebbe rispetto a crediti acquisiti sulla base di un calendario di utilizzo già definito per legge e ne modificherebbe i valori economici e finanziari e, pertanto, apparirebbe al pari di una ristrutturazione forzosa di un debito dello Stato". Per le banche "deriverebbero rilevanti effetti negativi sui conti economici, sui patrimoni, sulla liquidità a cui si associa un ulteriore costo connesso con l'inflazione". (ANSA).