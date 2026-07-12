(ANSA) - CAPRI, 12 LUG - Il feretro di Peppino di Capri, accolto da un lungo applauso, ha raggiunto la sede del Municipio dell'isola dove tra pochi minuti sarà aperta la camera ardente. I volontari della Protezione civile stanno montando, ai margini della piazzetta e vicino alla stazione della funicolare, un megaschermo per permettere ai cittadini di assistere alla funzione religiosa che si svolgerà nella ex cattedrale di Santo Stefano alle ore 17. Alcuni altoparlanti in piazzetta stanno diffondendo, a volume moderato, i successi del cantante. (ANSA).