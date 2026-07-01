(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Conclusa la discussione sul Piano casa, al Senato il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto senza emendamenti né articoli aggiuntivi e nello stesso testo approvato alla Camera. A chiederla ufficialmente in aula è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il provvedimento va convertito in legge entro il 6 luglio e introduce, tra l'altro, misure per un programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale. Dopo la richiesta del ministro Ciriani, in aula è cominciata la discussione sulla fiducia. (ANSA).