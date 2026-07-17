(ANSA) - BRUXELLES, 17 LUG - La Commissione europea intende intervenire "più rapidamente" contro gli ostacoli nazionali alle fusioni bancarie e utilizzare con maggiore decisione gli strumenti di enforcement e le procedure di infrazione. Lo ha spiegato la commissaria europea ai Servizi finanziari, Maria Luís Albuquerque, presentando il rapporto sulla competitività del settore bancario. "Saremo più incisivi: agiremo più rapidamente e applicheremo questi strumenti in un numero maggiore di ambiti", perché è "molto importante che le stesse regole, concordate da tutti, siano attuate in modo armonizzato in tutta l'Ue". (ANSA).