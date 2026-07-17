(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Sono oltre 100 le unità abitative distrutte nel vasto incendio in corso a Drammen, a circa 40 km da Oslo. Lo riporta il sito della tv di Stato Nrk. Secondo il capo della polizia Frode Presthu, i vigili del fuoco non hanno ancora il controllo dell'incendio che si è propagato a diverse villette a schiera e terreni a causa di forti venti. Diverse centinaia di persone sono state evacuate e non si segnalano feriti oltre a un vigile del fuoco ha riportato lesioni lievi, mentre diverse persone sono sotto osservazione da parte del servizio sanitario. In precedenza, nella zona si erano udite delle esplosioni. L'allarme è scattato poco dopo le 15.30, quando un incendio in una villetta a schiera si è rapidamente propagato ad altre abitazioni e nei terreni circostanti, favorito da forti venti. Per contenere il rogo, sono stati impiegati sei elicotteri antincendio e numerose squadre di soccorso. Le autorità hanno inoltre istituito una zona di divieto di volo temporanea, per agevolare le operazioni di spegnimento. "Tutti i vigili del fuoco disponibili nella Norvegia orientale sono giunti a Krogstadelva e abbiamo a disposizione ingenti risorse della protezione civile e del Dsb (Servizio di Sicurezza Nazionale norvegese) che stanno coordinando il servizio di elicotteri", ha affermato il capo della polizia. Il sindaco di Dammne, Kiell Arne Hermansen, ha definito l'accaduto "un terribile incidente" annunciando che "tutte le nostre risorse del comune e dei servizi di emergenza sono attualmente impegnate ad aiutare le persone nella zona". E' stata attivata un'unità comunale di crisi e allestiti dei centri di accoglienza per gli sfollati. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento, la polizia ha invitato la popolazione a evacuare l'area interessata, mantenere chiuse porte e finestre e spegnere gli impianti di ventilazione a causa del rischio di esplosioni e della presenza del fumo tossico. Testimoni dell'incendio riferiscono di case a schiera completamente divorate dalle fiamme e di una visuale piuttosto limitata a causa del fumo denso. (ANSA).