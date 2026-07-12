(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok. Lo riporta l'Associated Press Online. Il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha dichiarato che le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine. Anutin ha detto che un musicista che si esibiva al pub gli ha riferito di aver visto del fumo uscire da un interruttore vicino al palco prima di un blackout, poi si è sentita un'esplosione e un fumo denso ha rapidamente riempito il locale. Molte delle vittime sono state trovate nei bagni, sul retro del pub, ha aggiunto Anutin. I vigili del fuoco hanno impiegato circa mezz'ora per contenere l'incendio. Filmati diffusi online dai soccorritori mostrano un enorme incendio e colonne di fumo che fuoriescono dalla porta d'ingresso del pub Na Ladprao, nella zona nord della capitale thailandese. Si vedono persone che cercano di fuggire mentre un denso fumo nero si leva nel cielo. I soccorritori hanno riferito che l'incendio è stato segnalato intorno a mezzanotte locale. La Thailandia ha già vissuto tragedie simili in passato. Nel 2022, 14 persone persero la vita in un incendio in un locale di musica nella parte orientale del paese. (ANSA).