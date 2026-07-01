(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Almeno cinque persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa: lo riferisce la polizia belga. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkeroever. Un video drammatico mostra, secondo la Bbc, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. (ANSA).