(ANSA) - MOSCA, 09 LUG - "Il 9 luglio sono stato ulteriormente convocato al ministero degli Affari Esteri italiano": lo scrive l'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov sul suo canale Telegram, commentando l'espulsione dei due addetti militari della sua ambasciata e postando una fotografia di se stesso davanti alla Farnesina con in mano una foto di Lavrov e una sua citazione: "Scusate ma parlerò imprecando". "A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui, come sempre, non avviene nulla di buono", aggiunge il diplomatico. "L'eminenza grigia della diplomazia italiana, il Segretario Generale Riccardo Guariglia - prosegue Paramonov - espellendo dal Paese il maggior numero possibile di diplomatici russi, vorrebbe limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia. Questo è comunque impossibile: infatti, la Russia può contare su esponenti della statura di Vladimir Putin e Sergej Lavrov. L'Italia, per contro, pur col suo immenso potenziale sul piano delle idee e col suo patrimonio politico e umanistico, oggi non dispone di figure di tale levatura". "Possiamo solo auspicare - conclude l'ambasciatore russo - che tornino ad emergere anche qui, per restituire all'Italia l'autonomia e il prestigio di cui godeva un tempo anche negli 'affari esteri'". (ANSA).