(ANSA) - VENEZIA, 21 LUG - "Ho già incontrato gente che 'non mi vuole' ma non mi sono preoccupato. Non so perché ce l'avessero con me, ma con i miei collaboratori abbiamo sorriso: ovunque siamo andati in Italia la gente è stata accogliente e amorevole". Così l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta ha risposto a Venezia ai giornalisti, a bordo dello yacht 'Boardwalk', a proposito delle proteste con scontri avvenute nel fine settimana dopo il suo sbarco in Laguna. "A queste persone - ha aggiunto Fertitta - dico: vivete in un Paese libero e potete protestare quanto volete. E' bello pensare che abbiano protestato per me..." ha concluso ironicamente. (ANSA).