(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Nel 2025 la raccolta premi complessiva del settore assicurativo ha raggiunto i 182 miliardi di euro, segnando una crescita del 7,8%. Sono alcuni dei dati presentati dal presidente di Ania Giovanni Liverani durante l'assemblea dell'associazione a Roma, spiegando che si tratta di "un incremento che vede il comparto Danni crescere del 6,5% e il comparto Vita confermare la sua traiettoria di sviluppo oltre l'8%". Sempre nel 2025, il settore ha erogato 42 miliardi di euro di cui 27 miliardi per risarcire gli oltre 18 milioni di clienti danneggiati e 15 miliardi per polizze di rischio legate alla vita umana. (ANSA).