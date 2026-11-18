(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Arriva la pensione dedicata per le forze armate: per la quota contributiva si applicherebbe il coefficiente di trasformazione di un'età superiore a quella reale, come se il dipendente avesse fino a 4 anni in più. È quanto prevede, a quanto si apprende, una bozza di emendamento alla manovra circolata in ambito ministeriale. Riguarderebbe il personale di Carabinieri, Corpo unico della Sanità militare, Forze di polizia e Vigili del fuoco "che cessa dal servizio dal 1° gennaio 2027". Per loro il coefficiente sarebbe quello "previsto per l'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato nel limite di 2 anni per gli anni 2027 e 2028, 3 anni per gli anni 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032". La relazione precisa che le risorse "possono essere attinte dagli stanziamenti resi disponibili, anche a regime, con l'attivazione della clausola di salvaguardia". ovvero con la flessibilità sui conti per le spese per la difesa concessa dall'Ue. (ANSA).