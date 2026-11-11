(ANSA) - ROMA, 11 NOV - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha invitato per domani mattina, alle 9, a Palazzo Chigi, i leader delle forze di opposizione. Lo annunciano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che "l'incontro sarà l'occasione per condividere le informazioni disponibili e fare il punto sul complesso quadro degli allarmi e delle segnalazioni registrati negli ultimi giorni, anche in relazione alle attività di matrice hacker, comprese le segnalazioni di presunti ordigni negli istituti scolastici". "L'obiettivo del governo - rimarcano le stesse fonti - è garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini". (ANSA).