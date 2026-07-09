(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno avviato l'analisi di quanto sequestrato sabato sera all'imprenditore Valter Lavitola ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda dell'ottobre scorso a Pomezia (Roma). In particolare gli inquirenti hanno acquisito sette manoscritti, appunti di Lavitola, tre telefonini e due pen drive che erano nella disponibilità dell'imprenditore. In base a quanto si apprende, inoltre, al momento non è prevista una nuova convocazione per Sigfrido Ranucci per essere ascoltato come testimone. (ANSA).