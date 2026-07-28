(ANSA) - BARI, 28 LUG - È lo scrittore pugliese, originario di Martina Franca, Donato Carrisi l'autore più ascoltato nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto) dal 2016 al 2025 su Audible.it. Lo rivela la ricerca di NielsenIQ per Audible, società Amazon che opera nel settore della produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio). Carrisi è il più ascoltato delle ultime dieci estati con i libri L'uomo del labirinto, La casa senza ricordi, La casa delle luci (letti da Alberto Angrisano) e L'educazione delle farfalle (letto da Angela Brusa). Dalle classifiche, viene evidenziato in una nota di Audible, "si delinea una chiara predilezione per le storie capaci di tenere con il fiato sospeso e per i grandi romanzi in cui immergersi per ore". Thriller, noir e gialli si confermano "il genere più ascoltato anche 'sotto l'ombrellone', complici il ritmo serrato e i continui colpi di scena, che rendono il crime il protagonista delle estati italiane". Dalla ricerca di NielsenIQ emerge che "l'ascolto di audiolibri aiuta a rilassarsi (45%), a combattere la noia (47%) e a "leggere" senza affaticare gli occhi (58%)". (ANSA).