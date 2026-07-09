(ANSA) - WASHINGTON, 09 LUG - La prima "zona pilota" nel sud del Libano dalla quale le forze israeliane dovrebbero ritirarsi "sarà lanciata" tra pochi giorni. Lo riferisce un funzionario americano ad Axios precisando che "ulteriori zone pilota sono in fase di mappatura e pianificazione". L'operazione è coordinata dal Comando centrale americano in collaborazione con Israele e Libano. "Presto inizieremo a contattare partner internazionali per aiutare il governo libanese a ripristinare efficacemente la sovranità in queste zone e in tutto il paese in modo più ampio", ha aggiunto il funzionario. (ANSA).