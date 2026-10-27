(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Non si arresta la crescita dei pagamenti digitali alternativi al contante che, come emerge dall'ultimo rapporto della Banca d'Italia, ha visto le operazioni con questi strumenti raddoppiarsi al giugno 2026 rispetto al 2022. I dati, che confermano e rafforzano precedenti rilevazioni, sottolineano come "l'aumento di queste transazioni sia riconducibile, in larga misura, a quello delle carte di pagamento". Nel secondo trimestre 2026, le operazioni al Pos con carte di debito rappresentavano il 71,9 per cento del totale, seguite dalle carte prepagate (17,1 per cento) e da quelle di credito (11 per cento). (ANSA).