(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Crescita dello 0,5% quest'anno per l'economia italiana, che tenendo conto della revisione Istat dei conti trimestrali a fine maggio diventa 0,6%. Ma con una frenata a 0,4% nel 2027, e segnali di ripresa a 0,9% nel 2028. La previsione è del bollettino economico della Banca d'Italia, che ricalca le stime diffuse a giugno. "L'incertezza che circonda queste stime è elevata" - avverte Bankitalia - sviluppi più favorevoli potrebbero derivare da un calo dei prezzi delle materie prime più rapido del previsto, dalla spesa europea per la difesa e dagli investimenti in digitale e transizione energetica. Ma la prosecuzione delle tensioni tra Stati Uniti e Iran e ritardi nel ripristino dei flussi dallo stretto di Hormuz "potrebbero aumentare le pressioni inflazionistiche" e avere "impatti negativi particolarmente pronunciati sulla crescita". (ANSA).