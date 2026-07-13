(ANSA) - LONDRA, 13 LUG - Transiti di navi commerciali azzerati da ieri sera attraverso lo Stretto di Hormuz, sullo sfondo della nuova escalation fra Usa e Iran. Lo riporta la Bbc citando il sito di monitoraggio della navigazione MarineTraffic. L'emittente britannica segnala peraltro come alcuni singoli cargo siano passati nelle scorse ore 'al buio', ossia con i trasponder spenti. Domenica il governo di Teheran aveva parlato di passaggio "al momento" non più possibile a causa dei "movimenti illegali delle forze armate americane nella regione". (ANSA).