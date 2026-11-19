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(ANSA) - ROMA, 19 NOV - La Bce, fra le priorità di vigilanza bancaria per il 2027-2029, indica "interventi correttivi delle carenze significative nella gestione dei rischi" tecnologici, con "ispezioni sulla cyber-sicurezza", verifiche sulla penetrazione di minacce cyber sulla base del regolamento Dora, verifiche mirate sulla dipendenza delle banche dai fornitori di servizi cloud. Lo comunica la vigilanza della Bce in una nota sul processo Srep. "La vigilanza - si legge - valuterà la risposta delle banche alle minacce cibernetiche condotte attraverso l'intelligenza artificiale", e la loro preparazione a una crittografia di livello post-quantistico. Altre priorità di vigilanza sono "standard di sottoscrizione prudenti" nel credito, "potenziali vulnerabilità" nell'esposizione alla finanza non bancaria, valutazione de rischi climatici. (ANSA).