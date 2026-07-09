(ANSA) - ROMA, 09 LUG - L'inflazione nell'area euro, anche al netto dei tentativi di pacificazione in corso nelle scorse settimane fra Usa-Israele e Iran, a giugno vedeva "ulteriori effetti indiretti in arrivo, che fanno intravedere un ampliamento delle pressioni inflazionistiche in tutta l'economia con la chiara possibilità di effetti di second'ordine", cioè derivanti dalle pressioni salariali. Lo si legge nelle minute della riunione Bce del 10-11 giugno in cui i governatori avevano deciso all'unanimità di aumentare i tassi di un quarto di punto al 2,25%. Secondo il resoconto, tuttavia, "data l'incertezza ancora elevata, è importante astenersi dal fornire qualsiasi indicazione sul percorso futuro dei tassi di interesse. La comunicazione deve mantenersi neutrale". (ANSA).