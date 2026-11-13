(ANSA) - WASHINGTON, 13 NOV - L'interruzione temporanea dei sistemi di telecomunicazione ha portato al blocco precauzionale di tutti i voli negli Usa. Lo ha detto il segretario agli Interni (Dos), Markwayne Mullin, aggiungendo che "non si può escludere nulla", pur rimarcando che al momento è esclusa l'ipotesi di attacco cyber. Tuttavia, ha aggiunto, "non c'è alcun pericolo. Non è un nuovo 11 Settembre". Al momento, secondo i siti di monitoraggio del trasporto aereo, ci sono 3.100 velivoli in volo diretti verso gli aeroporti Usa, nel contesto di un blocco aereo a livello nazionale. Nessun altro aereo sta decollando in questo momento. (ANSA).