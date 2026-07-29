(ANSA) - BERLINO, 29 LUG - La casa automobilistica Bmw avvia un ampio programma di riduzione del personale. Secondo quanto appreso dalla Deutsche Presse-Agentur da fonti interne all'azienda, in tutto il mondo dovrebbero essere tagliati circa 8.000 posti di lavoro. Bmw non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a questi piani. Da metà giugno si specula sul fatto che Bmw stia per avviare un programma di riduzione dei posti di lavoro. Allora si diceva che il gruppo avrebbe "intensificato e accelerato le attuali misure di riduzione dei costi attraverso ulteriori interventi strutturali e di efficienza". (ANSA).