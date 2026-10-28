(ANSA) - WASHINGTON, 28 OTT - Flavio Bolsonaro, fuggito negli Stati Uniti dopo aver perso le elezioni contro il presidente in carica Luiz Inácio Lula da Silva, ha rivendicato di essere il "vero presidente del Brasile". "Sono io il presidente eletto e i criminali che hanno rubato le elezioni in Brasile fanno parte di un'organizzazione criminale che ha instaurato una tirannia", ha scritto il senatore in una dichiarazione pubblicata sul suo profilo X, denunciando una "frode elettorale". "Da qui guiderò l'opposizione", ha aggiunto. (ANSA).