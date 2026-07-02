(ANSA) - PADOVA, 02 LUG - Dal palco arriva il ricordo di Luana D'Orazio da parte del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, e subito dopo la premier Giorgia Meloni, seduta in prima fila, si alza e va ad abbracciare la mamma, Emma Marrazzo, presente al congresso nazionale del sindacato in corso a Padova. Parlando di sicurezza sul lavoro, Bombardieri sottolinea che "ci ha condotto su questa strada Luana e la sua mamma coraggio, Emma. Quando Emma mi dice che Luana le appare in sogno e le dice di continuare con noi questa battaglia, mi si stringe il cuore, aumenta la forza per accrescere il nostro impegno. Emma ha lavorato insieme a noi per avere giustizia. Emma - ha sottolineato - permettimi di dirti che nessuno ti restituirà Luana, ma che hai trovato una grande famiglia e, in questa famiglia, Luana vive ogni giorno con noi". Poi lo scambio e il saluto caloroso tra la mamma di Luana, morta il 3 maggio del 2021 stritolata dall'orditoio della fabbrica tessile dove lavorava in provincia di Prato, e la presidente del Consiglio. (ANSA).