(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Seduta brillante per le principali borse di Asia e Pacifico all'indomani del rallentamento dell'inflazione Usa al 3,5% in giugno e con la nuova ondata di acquisti sul fronte tecnologico legato alle prospettive dell'intelligenza artificiale. In rialzo Tokyo (+1,49%), Taiwan (+2%), Seul (+6,24%)e Sidney (+0,37%). Ancora aperte Hong Kong (+1,39%), Shanghai (-0,42%), Mubai (+0,1%) e Singapore (+0,86%), negativi invece i future sull'Europa a differenza di quelli sui listini Usa. Dopo ii dati cinesi sulla disoccupazione, la produzione industriale e le vendite al dettaglio in giugno sono in arrivo la produzione industriale dell'Ue e, dagli Usa, le domande di mutui, l'indice dei prezzi alla produzione e l'indice manifatturiero dello Stato di New York. In rialzo il il greggio (Wti +0,49% a 79,73 dollari al barile), il gas (+1,81% a 53,92 euro al MWh) e l'oro (+0,22% a 4.030,35 dollari l'oncia). Debole il dollaro a oltre 1,14 sull'euro e 1,34 sulla sterlina, mentre lo spread tra Btp e Bund sale a 77,1 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,8 punti al 3,9%, al pari di quello tedesco al 3,13%, mentre quello francese ne guadagna 2,3 al 3,91%. Sugli scudi sulla piazza di Tokyo i produttori di semiconduttori Lasertec (+10.18%), Advantest (+5,83%) e Kioxia Holding (+5,79%). (ANSA).