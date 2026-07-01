(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Seduta in ordine sparso per le principali borse di Asia e Pacifico in attesa degli sviluppi dei negoziati tra Usa e Iran sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Tokyo ha guadagnato lo 0,59%, Taiwan l'1,94%, mentre Seul ha perso quasi altrettanto (-2,04%) e Sidney ha lasciato sul campo lo 0,64%. Ancora aperte Hong Kong (-0,63%), Shanghai (+0,06%), Mumbai (+,64%) e Singapore (+0,06%). Negativi i future sull'Europa e su Wall Street in attesa degli indici Pmi manifatturieri in Italia, Francia, Germania, Europa ed Usa e dell'inflazione in Eurozona. Immobile il greggio Wti a 69,5 dollari al barile, sale il gas (+0,22% a 43,54 euro al MWh) e scivola l'oro (-1,44% a 3.972,25 dollari l'oncia) a differenza del dollaro, che risale a 1,14 sull'euro, a 1,32 sulla sterlina e a 162,66 yen. Sale a 78 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,5 punti al 3,66%, quello tedesco di 2,4 punti al 2,88% e quello francese di 3,6 punti al 3,68%. Brillanti a Tokyo i produttori di apparecchiature e componenti elettronici Taio Yuden (+12,43%), spinta dagli analisti di Macquarie, Kyocera (+7,3%) e Tdk (+3,64%). A più velocità gli automobilistici Suzuki (+1,79%), Honda (-0,51%) e Toyota (-0,02%). (ANSA).