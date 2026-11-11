(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Listini di borsa positivi in Asia e Pacifico all'indomani del dato sull'inflazione Usa, salita sopra le stime dello 0,4% su base mensile e dopo il calo registrato stamane in Germania. Positivi anche i future sull'Europa e su Wall-Street. In arrivo la produzione industriale italiana e le richieste di mutui Usa. Tokyo ha guadagnato l'1,3%, Shanghai lo 0,46%, Taiwan il 3,62%, Seul il 2,6% e Sidney lo 0,27%. Ancora aperte Hong Kong (-0,88%), Mumbai (+1,09%) e Singapore (+0,74%). In rialzo il greggio (Wti +0,36% a 86,35 dollari al barile) e il gas (+1,09% a 85,57 euro al MWh), mentre scende l'oro (-0,22% a 4.065,77 dollari l'oncia). Si rafforza il dollaro a 1,11 sull'euro e a 1,33 sulla sterlina mentre sul fronte dei titoli di stato si assottiglia a 103,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 3,8 punti al 4,33%, quello tedesco di 1,6 punti al 3,3% e quello francese di 4,1 punti al 4,76%. Acquisti sul settore tecnologico, da Kokusai Electric (+10,17%), fresca di trimestrale, Sumco (+9,31%) e SocioNext (+7,33%) a Tokyo, alla taiwanese Tsmc (+4,81%), che investirà complessivamente 1 miliardo di dollari in Antropic e in Open Ai a Taiwan. Sugli scudi anche Samsung (+3,57%) a Seul. (ANSA).