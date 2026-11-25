(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Seduta difficile per le principali borse di Asia e Pacifico a causa della nuova ondata di vendite sul settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale. Un processo che sposta gli investimenti verso i titoli di Stato, i cui rendimenti appaiono in sensibile ribasso. In rosso Tokyo (-2,78%), Shanghai (-2,03%), Taiwan (-4,8%) e Seul (-6,16%). Più cauta Sidney (-0,39%), ancora aperte Hong Kong (-0,92%), Mumbai (+1,73%) e Singapore -0,43%). Positivi i future sull'Europa, negativi quelli Usa. In forte calo i rendimenti dei titoli di Stato Usa (-7,8 punti al 4,85%), più moderato quello dei Btp italiani (-2,5 punti al 4,33%), tedechi -3,3 punti al 3,,23%) e francesi (-2,8 punti al 4,75%). Scivolano il greggio (Wti -1,8% a 80,57 dollari al barile) e il gas naturale (-3,53% a 88,43 euro al MWh). Sotto presisone a Tokyo il settore dei microchipè, da Advantest (-12,94%) a Kioxia (-14,18%) e Tokyo Electron (-12,53%). In forte calo Hon Hai Precision (-8,83% a Taiwan) e Samsung (-9,87%) a Seul. Atteso il Pil trimestrale Usa nel pomeriggio, mentre quello tedesco è salito dell'1,1% a fronte del +1,2% previsto. (ANSA).