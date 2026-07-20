(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Borse di Asia e Pacifico, in avvio di settimana, in calo con poche eccezioni. E si attende un'apertura in rosso anche per le Piazze europee. Così come sono in flessione i future su Wall Street. A pesare è l'escalation tra Stati Uniti e Iran, con gli attacchi reciprochi nello Stretto di Hormuz. Chiusa Tokyo per festività, la lente è su Seul che lascia sul terreno il 4,46% sulle crescenti preoccupazioni relative alle valutazioni ormai elevate nel settore dell'intelligenza artificiale, mentre Hong Kong sale dell'1,8% grazie all'ottimismo suscitato dagli sviluppi nazionali in materia di IA. Per il resto i mercati mantengono un atteggiamento cauto riguardo alle prospettive della politica monetaria delle banche centrali a livello globale, anche alla luce del quadro geopolitico. L'appuntamento più atteso della settimana è la riunione della Bce di giovedì, da cui non sono previsti cambiamenti ai tassi, ma sarà importante per le indicazioni che potranno emergere sulle prossime decisioni. (ANSA).