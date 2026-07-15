(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Si confermano deboli le principali borse europee con i future Usa positivi all'indomani dei dati sull'inflazione e in vista dei prezzi alla produzione. La peggiore è Madrid (-0,65%), preceduta da Francoforte (-0,6%), Londra (-0,26%) e Milano (-0,4%). Poco mossa Parigi (+0,03%), brillante Amsterdam (+0,73%), spinta dal balzo di Asml Holding (+3,4%) dopo i conti semestrali e le stime sull'intero esercizio. Prosegue il rialzo del greggio (Wti +0,97% a 80,13 dollari al barile) e del gas naturale (+3% a 54,55 euro al MWh) con le tensioni tra Usa e Iran nello stretto di Hormuz, che secondo Teheran resterà chiuso "fino a quando gli Stati Uniti non cesseranno i loro atti di aggressione". In lieve rialzo l'oro (+0,15% a 4.027,65 dollari l'oncia), stabile il dollaro a 1,14 sull'euro e 1,34 sulla sterlina, mentre sale a 77,9 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 2,2 punti al 3,9%, quello tedesco di 1,3 punti al 3,12% e quello francese di 1,7 punti al 3,91%. Sotto pressione Commerzbank (-1,8%), Bbva (-1,4%) e Santander (-1,3%). Più caute Banco Bpm (-0,74%), Unicredit (-0,71%) e Bnp (-0,68%), fiacca Intesa (-0,05%), positive Mps (+0,71%) e Mediobanca (+1,28%). Acquisti sul lusso dopo la trimestrale di Richemont (+5,73%), che spinge anche Kering (+3,44%), Burberry (+2,53%), Ferragamo (+2,28%) e Cucinelli (+1,78%), mentre appare più cauta Moncler (+0,7%). Svetta Stellantis (+2,2%), sull'onda lunga delle consegne del 2/o trimestre e all'indomani del tavolo al ministero del Made in Italy e delle imprese. Più caute Renault (+0,74%) e Volkswagen (+0.,3%). In ordine sparso i petroliferi Shell (+0,76%), Bp (-0,14%), Eni (-0,48%) e TotalEnergies (-0,7%). (ANSA).