(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Si confermano in forte calo le principali borse europee nel finale, mentre a New York il Dow Jones (+0,35%) e il Nasdaq (-2,3%) appaiono contrastati. Gli investitori temono lo scoppio della bolla speculativa sull'intelligenza artificiale e svuotano i loro portafogli dei titoli, drenando liquidità sui titoli di stato. In difficoltà anchje il comparto bancario per e ipotesi di stratta della Bce sui requisiti patrimoniali obbligatori in modo da proteggere il comparto dalle minacce della pirateria informatica. Le peggiori sono Francoforte (-2,4%) e Milano (-2,3%). Più caute Parigi (-1,6%), Madrid (-1,55%) e soprattutto Londra (-0,85%). Si mantiene a 109,5 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 8 punti al 4,39%, quello tedesco di 10,4 punti al 3,3% e quello francese di 6 punti al 4,87%. Contrastati il greggio (Wti -1,06% a 82,33 dollari al barile) e il gas naturale (+4,59% a 88,34 euro al MWh). Segno meno per l'oro (-3,98% a 3.586,9 dollari l'oncia), mentre il dollaro si indebolisce a 1,1 sull'euro e 1,31 sulla sterlina. Sotto pressione i produttori di semiconduttori Soitec (-11,29%), Asml (-9,56%), Aixtron (-9,35%), Stm (-9,3%) e Technoprobe (-8,77%) insieme a Prysmian (-6,29%), che produce soluzioni per server e data center. In forte calo i bancari SocGen (-3,63%), Bbva (-3%), Banco Bpm (-2,77%), Bper (-2,58%), Unicredit (-2,45%), Intesa (-2,35%), Commerzbank (-2%), Mps (-1,95%) e Mediobanca (-1,8%). In ordine sparso i petroliferi Eni (-1,55%), TotalEnergies (-0,75%), Bp (+0,1%) e Shell (+1,2%). (ANSA).