(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Seduta difficile per le principali borse europee, frenate dai timori degli investitori per lo scoppio della bolla speculativa sull'intelligenza artificiale. Il botto messo a segno da Anthropic, salita di oltre il 17% nel giorno della quotazione, non è bastato a tranquillizzare i grandi fondi, ancora scottati dall'interminabile crollo di Nvidia, che anche nella vigilia ha lasciato sul campo il 3,3% a New York. Le peggiopri sono Milano e Francoforte, rispettivamente in calo del 2,1 e del 2,25%, dove sono quotati i produttori di microchip Stm (-6,45%), Infineon (-5,99%) e Technoprobe (-5,62%), insieme a Prysmian (-5,97%), esposta sulle soluzioni per i server e i data center. Più caute Madrid (-1,55%), Parigi (-1,48%) e Londra (-0,85%). In rosso i future Usa, in attesa degli indici dell'Università del Michigan e di una nuova ondata di vendite proprio sul settore dell'intelligenza artificiale. Si riducono invece i rendimenti dei titoli di stato a seguito della corsa all'acquisto su scala mondiale. Lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi sale a 108,9 punti, ma il rendimento annuo italiano cede 7,6 punti al 4,39%. In forte calo il rendimento tedesco, il più favorito dagli acquisti, che cede 9,4 punti al 3,3%, mentre quello francese ne lascia sul campo 6,5 al 4,86%. Contrastati il greggio (Wti -0,46% a 82,83 dollari al barile) e il gas naturale (+3,47% a 87,36 euro al MWh). Segno meno per l'oro (-3,98% a 3.586,9 dollari l'oncia), mentre il dollaro si indebolisce a 1,1 sull'euro e 1,31 sulla sterlina. Sotto pressione le banche (SocGen (-3,23%), Bbva (-3,14%), Bper (-3%), Banco Bpm (-2,7%), Intesa (-2,25%), Commerzbank (-2%), Unicredit (-1,77%), Mediobanca (-1,7%) ed Mps (-1,6%) in vista di una stretta della Bce sui requisiti patrimoniali obbligatori per fronteggiare le nuove minacce informatiche. (ANSA).